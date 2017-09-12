В Сеть попали скриншоты тёмной темы macOS 10.14

Программист Стив Тротон-Смит выложил в Сеть скриншоты интерфейса macOS 10.14. На них можно увидеть тёмную тему, приложение «Новости» и Xcode 10.
Пользователям Сети давно было интересно, что собой представляет тёмная тема в в iOS и macOS. Отдельные её элементы ранее уже появлялись, но происходило изменение только части интерфейса. Эксперты предполагают, что теперь перемены будут кардинальнее, коснувшись всех стандартных и сторонних приложений. Иконка программы «Новости» оказалась почти такой же, как и в iOS, но её вписали в круглую рамку, а не квадратную.
Программист показал вид тёмной темы, открыв утилиту Xcode 10 – новый вариант инструмента для разработчиков, через который создаётся ПО для операционных систем от Apple, как сообщает HotGeo. Судя по фото, стиль фирменных обоев рабочего стола также будет соответствовать тёмной теме.
Комментарии : 0