В Сеть попали скриншоты тёмной темы macOS 10.14

Программист Стив Тротон-Смит выложил в Сеть скриншоты интерфейса macOS 10.14. На них можно увидеть тёмную тему, приложение «Новости» и Xcode 10.

Пользователям Сети давно было интересно, что собой представляет тёмная тема в в iOS и macOS. Отдельные её элементы ранее уже появлялись, но происходило изменение только части интерфейса. Эксперты предполагают, что теперь перемены будут кардинальнее, коснувшись всех стандартных и сторонних приложений. Иконка программы «Новости» оказалась почти такой же, как и в iOS, но её вписали в круглую рамку, а не квадратную.

Программист показал вид тёмной темы, открыв утилиту Xcode 10 – новый вариант инструмента для разработчиков, через который создаётся ПО для операционных систем от Apple, как сообщает HotGeo. Судя по фото, стиль фирменных обоев рабочего стола также будет соответствовать тёмной теме.