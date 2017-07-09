Опровержение: Google не прекратит продавать планшеты Android

Вчера, 2 июня, все мировые технологические СМИ писали о том, что Google молча завершила разработку и продажу своих планшетов на системе Android. Объяснить ситуацию недопонимания поспешил глава Android Хироши Локхаймер, пишет «ВистаНьюс».

Такое предположение возникло «благодаря» официальному сайту Android. Внезапно панель навигации лишилась раздела «Планшеты». Это навело посетителей на логичную мысль о том, что Google опустила руки в гонке за лучший планшет. Ворвавшись в битву между гигантами Apple и Samsung, американцы так и не смогли показать свои лучшие стороны.

Последний планшет компании вышел в 2015 году, но весь шум вокруг корпорации оказался напущенным. Хироши Локхаймер в Twitter пояснил, что раздел «Планшеты» был удалён ошибочно после очередного обновления сайта. Сейчас он восстановлен и работает в прежнем режиме. Однако что теперь покажет Google потребителям и ждать ли им новый планшет – неизвестно. Некоторые эксперты предполагают, что «ошибка» была нарочной, чтобы подготовить покупателей к релизу гаджета.