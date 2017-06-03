Специалисты рассказали, как создать Memoji на iPhone X

Специалисты в области современных технологий решили поделиться с пользователями секретами создания собственного Memoji на iPhone X. Для этого эксперты написали инструкцию, которая поможет без проблем создать анимированный смайлик на смартфоне.

В первую очередь специалисты предупреждают, что Memoji доступны только в версии iOS 12, а также на смартфонах с поддержкой Face ID. К примеру, для того, чтобы создать смайлик на iPhone X необходимо в «Сообщениях» кликнуть на Animoji, где изображена обезьяна. После чего следует подтвердить действие и тогда система предложит создать личный смайлик.

Когда анимированный смайлик будет завершен, следует нажать на кнопку «Готово». Ранее сообщалось, что в анимированный картинке можно выбрать цвет кожи и волос, форму головы, подобрать аксессуары и даже нарастить бороду.