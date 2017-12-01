Эксперты раскритиковали задумку одержимого дизайнера в в новом Meizu 15 Plus

Эксперты отметили, что смартфоны Meizu всегда отличались хорошим дизайном и высоким качеством. Однако это оказалось не вечно – «одержимый» дизайнер гаджета Meizu 15 Plus Хуан Чжан специалистов своей задумкой не порадовал.

В 2018 году стало модно делать корпусы частично стеклянными, чтобы обеспечить беспроводную зарядку. Однако разработчики Meizu 15 Plus это не поддержали. Задняя оболочка смартфона состоит из справа ультратонкой нержавеющей стали и высокопрочного алюминия. Дизайнер смартфона хотел максимально настроить «ощущения» Meizu 15 Plus.

Учитывая, что гаджет приурочен к 15-летию компании, то он должен был стать особо гениальным. Однако эксперты раскритиковали данный вариант корпуса. Специалисты отметили, что сомневаются в долговечности используемых красок и материалов, как сообщает HotGeo.