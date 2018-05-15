Google и Firefox медленно «убивают» пароли в девайсах

Эксперты сходятся во мнении, что современные способы аутентификации в Сети давно перестали быть надёжными. И даже сложные комбинации символов уже редко обеспечивают полную безопасность. Изменить эту ситуацию первыми взялись Google и Firefox.

На самом деле, к этим компаниям присоединяются как другие гиганты, так и компании, занимающиеся интернет-безопасностью. Разработчики стараются находить различные пути для безопасного хранения данных в Сети. Однако все они соглашаются, что пока целесообразно будет заменить обычный ввод пароля биометрической аутентификацией. То есть разрешить современной технике использовать сканирование сетчатки или отпечатка пальца для входа в учётную запись.

Другим вариантом может стать привязка всех учётных записей к главной почте Google, например. А зайти в почту Google можно будет уже при помощи биометрической аутентификации. Для использующих мобильный Интернет на девайсах, в том числе, на ноутбуках, разработчики могут предложить регистрировать в Сети USB-карту. Тогда система будет анализировать, вставлена ли зарегистрированная карта в ноутбук, и только тогда разрешит или запретит вход в запись. Эксперты упоминают об иных разрабатываемых способах с использованием Bluetooth и NFC, но говорят с уверенностью, что Google и Firefox уже «убивают» пароли.