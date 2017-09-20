Развлекательные боты пострадали из-за политических разборок в Twitter

Блокировка платформы, предоставляющей ботов произошла это из-за борьбы социальной сети с пропагандой политических взглядов и идеи. Но меры затронули и те страницы, которые были созданы для развлечения пользователей.

6 июня несколько популярных учётных записей были заблокированы из-за того, что они управлялись ботами. Причём это коснулось и тех страниц, публикации на которых не затрагивали политических тем. Однако Twitter принял решение заблокировать платформу, благодаря которой они работали. Так, пользователи на 11 часов остались без бота, напоминавшем пользователям дать отдых глазам, или странице, на которой публиковались записи, имитировавшие крики.

Создатель платформы для данных ботов Джордж Букенгхам рассказал, что не знал о блокировке до того момента, как она не произошла. Учётные записи прекратили публикации по той причине, что их заподозрили в размещении политического материала, который должен воздействовать на пользователей. Именно из-за этого администрация Twitter принимает столь решительные меры в борьбе с подобными ботами.