Покупатель нашел 2 дефектных iPhone X подряд на витрине в магазине

Для дисплеев в последних версиях своих смартфонов Apple использует OLED-технологии, в надёжности которой сомневалось множество экспертов. Один из покупателей поделился видео, на котором показал сразу 2 дефектных устройства за 86 тысяч рублей.

Использование OLED-дисплеев в iPhone X многие эксперты ставили под сомнение, и они оказались правы. Из-за длительной работы в матрице экрана происходят изменения, которые нельзя исправить. На дисплее устройства выгорают пиксели и остаются следы от того, что отображалось на нём длительное время. Сама проблема не появляется сразу, а лишь после продолжительного использования устройства.

В Сети появился ролик, на котором показано, что дисплеи действительно приобретают подобный дефект. Автор видео подходит к двум устройствам на витрине, отмечая то, что дисплеи у них работают постоянно и в режиме максимальной яркости. После этого он берёт один из iPhone и заходит в меню настроек, где на светлом фоне видно иконки с рабочего стола. После этого он берёт в руки второй смартфон и там наблюдается схожая проблема. Следующее устройство, без OLED-дисплея, подобного дефекта не имеет.