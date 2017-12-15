Во «ВКонтакте» представили новый набор стикеров

Разработчики «ВКонтакте» удивили пользователей новыми стикерами. Название набора – «Акулыч».

Стикеры представляют собой добрую акулу, которая призывает стоять на своём и побеждать, никого при этом не обижая, как сообщает HotGeo. В описании персонажа называют «грозой киберспортивного мира» - рыба, как символ, является отличительным знаком российской мультигейминговой компании Vega Squadron. Стоимость набора равна 9 голосам.

Интернет-пользователи к новым стикерам отнеслись достаточно прохладно. По их мнению, рисовка вышла слишком «детской». Также не устроило количество стикеров в наборе «Акулыч». Само название тоже показалось странным. «Когда уже тогда и Петрович?» - с иронией поинтересовался один пользователь.