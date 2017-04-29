В iOS 12 разработчики приложений смогут блокировать спам-звонки и сообщения

Apple не упомянули об этой функции на конференции 4 июня, но на официальном сайте появилась информация о том, что пользователи могут блокировать номера, с которых идёт рассылка спама через сторонние расширение. Разработчики смогут добавить в в пункт «Настройки» параметр «Нежелательные сообщения».

Пользователи смогут сами активировать расширение и пожаловаться на спам. Сообщается, приложение будет собирать дополнительную информацию и самостоятельно блокировать номера, а их список будет доступен в списке контактов в разделе «Настройки».

Возможность блокировать номера со спамом была запрещена Управлением по регулированию телекоммуникаций в Индии (TRAI). В то время, как Android запустили стороннее приложение в 2016 году, Apple отказались от использования таким расширений, запретив TRAI получать доступ к журналам вызовов и сообщений своих пользователей, чтобы защитить конфиденциальность. Apple сообщают, что такая функция особенно необходима в Индии, где пользователи получают от пяти до десяти спам-звонков и сообщений в день.