Пользователи «ВКонтакте» сделали 29 миллионов вызовов по видеосвязи

Функционал видеосвязи с шифровкой разработчики «ВКонтакте» представили в середине весны, но пользователи так его полюбили, что уже позвонили 29 миллионов раз, как сообщает «Версия.Инфо». Это достаточно хороший показатель, учитывая очень высокую конкуренцию.

Создатели функционала сумели предугадать, что он станет востребованным. Потому ввод происходил по частям. Сначала разрешалось осуществлять звонки на именины друзей, а далее уже произошла активация звонков друг для друга. Видеозвонки позволили произвести организацию VK Fest.

Разработчики хотели позвать исполнительницу Монеточку в качестве хедлайнера на Белую сцену фестиваля, но с обсуждением деталей вышли сложности. Номер телефона во «ВКонтакте» указан не был, и в итоге позвонить удалось именно по видеосвязи. Интернет-пользователи отмечают высокое качество функционала, однако отмечают, что его стоило бы ещё обновить.