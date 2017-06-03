VK для Android обновился до версии 5.11

Разработчики социальной сети «ВКонтакте» порадовали пользователей мобильной версии на Android двумя новыми обновлениями, которые касаются раздела «Истории» и комментариев под отдельными постами.

Раньше пользователям было дозволено делиться в разделе «Истории» только свежими фото и видео, которые были сделаны в течение суток. Разработчики решили, что это устаревший подход и дали юзерам возможность публиковать материл без привязки к времени, когда тот был заснят. В приложении VK для Android версии 5.11 теперь можно спокойно делиться фото и видео минувшего отпуска или забавными фотографиями с вчерашней прогулки. В социальной сети Instagram, откуда создатели «ВКонтакте» явно черпают вдохновение, уже давно нет временных ограничений в публикации сториз.

Также доступной стала функция отключения комментариев под отдельными постами, которая уже работает в десктоп-версии.

Пользователи iOS жалуются, что до них обновления доходят последними, так как им только на днях стала доступна функция упоминания пользователя в комментариях.