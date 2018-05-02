«ВКонтакте» представили бесплатный набор анимированных стикеров от Сбербанка

В социальной сети «ВКонтакте» появился новый набор стикеров «СберКот и Куся», который научит финансовой грамотности, о чем создатели сообщили путём промо-ролика в разделе «Истории».

По словам создателей, парочка котов живут в Сбербанке и знают все о деньгах: как зарабатывать, копить и тратить. Чтобы получить набор, необходимо написать кодовое слово «мяу» в чате со специальным ботом или ответить на историю. Сначала будут открыты только первые четыре стикера.

Набор приурочен к Дню России и призван научить пользователей финансовой грамотности. В сообществе «ВКонтанте» создатели предлагают интересно поздравить сограждан 12 июня на языках народностей, что живут на территории современной России. Вместе с советами о том, как зарабатывать и экономить, бот будет присылать новые стикеры каждые 3 дня.

Пользователи оценили красивый рисунок и приятную анимацию в наборе и уже с нетерпением ждут пополнения коллекции. Сам набор состоит из 12 стикеров: 4 с Кусей и 8 со СберКотом.