Apple Watch могут оснастить «недвижимыми» частями с iPhone 7

По мнению аналитиков из Fast Company, новые «умные» часы Apple Watch могут получить элемент, перенятый у iPhone 7. Речь об особых «недвижимых» элементах, как сообщает «Версия.Инфо».

Сейчас каждая клавиша на Apple Watch нажимается. Однако в новой версии будет несколько кнопок, реакция которых на прикосновение станет нулевой. Там может оказаться несколько полезных датчиков. По словам аналитиков из Fast Company, разработка Apple – революционная, она знаменует постепенный переход к «умным» часам без клавиш.

Польза от этого достаточно явная – гаджет станет проще в использовании, туда можно будет добавить дополнительную батарею и другие важные части. Правда, как именно можно будет управлять такими странными «умными» часами, не уточняется.