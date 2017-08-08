В следующей версии Android станет доступен переключатель тем

На данный момент смена оформления зависит от выбранных пользователем обоев на рабочем столе и устанавливается автоматически. Если в обоях преобладали тёмные или светлые цвета, то элементы лаунчера подстраивались и окрашивались в соответствующие тона.

По словам сотрудника Google, темы можно будет переключать вручную в разделе «Настройки». Ранее для персонализации оформления требовалась установка стороннего лаунчера от независимых разработчиков, что сказывалось на производительности смартфонов. Теперь выбор панели быстрой настройки, папок и списка приложений будет зависеть от пользователя.

Выход обновления ожидается в конце июня на Android P Developer Preview 4.