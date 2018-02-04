Huawei P20 Pro подешевел на $100

Один из лидеров продаж в категории смартфонов не может выбиться на мировой рынок. На данный момент гаджетов практически не осталось в продаже.

Для Huawei этот год должен был ознаменоваться официальным выходом на американский рынок. Сделка компании с крупными мобильными операторами штатов AT&T и T-Mobile не состоялась как раз из-за того, что в дела вмешались США. Правительство сорвало сделку по неизвестным причинам. Теперь Huawei придётся долго ждать нового договора и официальной возможностью конкурировать с мировыми брендами компаний, которые занимаются разработкой и продажей продукции современной технологии.

Стоимость Huawei P20 Pro раньше составляла по меньшей мере 880 долларов в интернет-магазине eBay по рознице, теперь цена упала до 770 долларов. Из множества вариантов смартфонов остался только один в синем цвете.