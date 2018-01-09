Разработчики Microsoft назвали главные отличия апрельского обновления Windows 10

Апрельское обновление ОС Windows 10 стало одним из лучших, по мнению экспертов. Представители Microsoft рассказали в Сети, как им удалось этого добиться, назвав и ряд отличий в плане разработке.

Главное из них - применение искусственного интеллекта. Благодаря этому обновление системы происходит точнее и легче для пользователя. Внедрение ИИ помогает анализировать сведения о характеристиках устройств – в плане как аппаратного, так и программного обеспечения. Так получается точнее определить, что именно стоит обновлять, и подобрать самый лучший вариант для этого или хотя бы относительно подходящий. Чем больше система обновляется, тем больше собирается сведений.

В итоге пользователь Windows 10 сможет получить максимально качественно настроенную ОС. Разработчики Microsoft рассказали о том, что внедрение искусственного интеллекта в апрельское обновление позволило избежать множества проблем. Это видно по резко уменьшившемуся количеству жалоб от пользователей в службу поддержки.