Платёжное приложение Venmo прекращает своё существование

PayPal в электронном письме своим пользователям объявила, что прекращает поддержку однорангового платёжного приложения Venmo. С течением времени Venmo утратит часть функционала, а позже выйдет из строя.

Веб-сайт Venmo позволяет пользователям входить в систему и просматривать различные каналы транзакций, в том числе публичные и личные, сообщения друзей. В приложении можно взимать плату с друзей и отправлять платежи с веб-сайтов и напоминания о выплатах, а также комментировать транзакции, добавлять друзей, редактировать свой профиль.

Venmo стал популярным среди молодёжи благодаря своему простому дизайну, внешне схожему на соцсети. Это привлекло PayPal, которая решила занять ещё одну нишу на рынке. Также PayPal не взимает плату за денежные переводы с банковского счета или с баланса PayPal, но взимает 2,9% и фиксированную плату в размере 0.30 доллара США за платежи с кредитной или дебетовой карты в США . Venmo взимает комиссию в размере 3% за оплату кредитной картой, но делает платежи по дебетовой бесплатными.