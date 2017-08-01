Новый смартфон Micromax Canvas 2 Plus вышел на индийский рынок

Micromax Canvas 2 Plus был выпущен на индийский рынок местной компанией Macromix спустя долгое время после запуска оригинального Canvas 2.

Телефон оснащён слотами для двух SIM-карт и 5,7-дюймовым (720x1280 пикселей) HD-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и максимальной яркостью 450 нит. Устройство работает на ОС Android 7.0 Nougat. Под крышкой телефона 4-ядерный процессор 1,3 ГГЦ. Micromax вмещает 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью дополнительного слота для карты microSD. Что касается возможности подключения: в телефоне есть 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS / A-GPS и FM-радио. Имеется датчик отпечатков пальцев на задней панели. Батарея рассчитана на 4000 мАч и имеет толщину 8 мм. Телефон поддерживает 22 языка.

Основная камера 13 МП со светодиодной вспышкой, размером 1,12 мкм, 80-градусным углом. Камера поддерживает такие режимы как Beauty, Time Lapse и Watermark. На передней панели имеется 8-мегапиксельная камера, поддерживающая режимы Beauty и Portrait. Смартфон также имеет специальную светодиодную вспышку для селфи, которая позволит делать снимки даже при слабом освещении. Кроме того, передняя камера поддерживает предустановленную функцию Face Unlock.

Смартфон вышел на рынок в двух цветах: чёрном и матовом чёрном. Приобрести устройство можно за 8999 рупий (131 доллар США) через интернет-ресурсы Индии.