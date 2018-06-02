Владельцы «умных» часов Apple назвали 5 лучших качеств watchOS 5

Apple, выпустив обновленную ОС для своих часов, немного прогадала. Вместо 50 улучшений пользователям нужны были только 5.

Главной полезной функцией watchOS 5 называют независимость «умных» часов от iPhone. В новой версии ОС наручный гаджет получил возможность ручного выбора подключения к Wi-Fi. Также проигрывание любимых подкастов можно осуществлять не только на смартфоне, но и на часах, что порадовало многих любителей развлекательных функций от Apple. Так же, как и просмотр любого веб-контента.

Вызвать центр управления доступом и центр уведомлений теперь можно и из приложений, что тоже намного упростило навигацию по «умным» часам. Ещё одной «изюминкой» называют соревновательный момент среди владельцев часов Apple. Появилась возможность устроить какое-либо состязание с друзьями и постоянно следить за обновлениями их статуса. Похоже на сетевую игру, только в жизни.