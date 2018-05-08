Многомиллионные инвестиции улучшат работу приложения Blinkist

Расширение контента и увеличение функционала приложения – главные задачи многомиллионных инвестиций, которые привлекла компания Blinkist.

Как известно, результат работы немецких разработчиков – приложение для книгочеев, которым всегда «некогда». Вместо многостраничных повествований, экспресс-читатель получает в приложении выжимку из самого важного в книге. Это, конечно, не заменит получение полной информации из произведения, но существенно сэкономит время читателя. Теперь, Blinkist расширяет свою языковую базу: кроме английского и немецкого языков, пользователь получит возможность чтения или прослушивания книг и на других языках.

В заявлении подчеркивается, что привлекать на помощь искусственный интеллект, компания не спешит: «Никаких алгоритмов – человеческий фактор важнее». В приложении любой любитель чтения может найти как литературу нон-фикшн, так и научно-популярные издания. Также в планах компании улучшение интерфейса и расширение базы данных Blinkist.