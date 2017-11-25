Специалисты объяснили, в чём кроется причина актуальности ноутбуков и компьютеров

Производство переносных гаджетов только увеличивается, а разработчики прогнозируют скорый отказ от персональных компьютеров. Однако аналитики выяснили, почему пользователи продолжают отдавать выбор компьютерам.

Одна из причин кроется в удобстве использования компьютера, у которого экран по определению больше, чем у любого смартфона. Дисплей гаджета не позволяет проводить большой объём работы быстро и качественно. Специалисты объясняют, что проблема заключается в том, что не все онлайн-сервисы оптимизированы для мобильных устройств, смартфонов и планшетов. Гаджеты не позволяют открывать несколько вкладок сразу или войти в несколько аккаунтов соцсетей.

Маленькая производительность и неизменность качества характеристик при повышающейся цене всё больше отталкивают пользователей смартфонов и планшетов. Пользователи чаще сомневаются в том, что потратятся на покупку дорогостоящей новой модели смартфона, чем на хороший ноутбук по приемлемой цене. Таким образом, компьютеры и ноутбуки всегда будут актуальны, по мнению экспертов.