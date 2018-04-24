Эксперты сравнили Amazon Fire Cube TV и NVIDIA Shield TV

Многие эксперты уверяют, что любое обновление консолей типа NVIDIA Shield TV будет блёкнуть на фоне самой NVIDIA. Однако иное может произойти с продуктом Amazon - гибридом колонки и приставки с поддержкой 4K HDR.

Сравнивая характеристики, эксперты столкнулись с проблемой: практически одинаковым набором технических особенностей каждой из консолей, что усложняет выбор для покупки. Тем не менее им удалось определить тот функциональный набор, который станет полезным для каждого владельца девайса лично. Так, например, Amazon Fire Cube TV сделал довольно практичный ход. Компания «связала» консоль со всеми «умными» девайсами своего производства.

Это даёт пользователю возможность не только использовать «умные» колонки Echo с консолью, но и в целом управлять «умными» домом, используя любой девайс компании. А NVIDIA Shield TV осталась сконцентрирована на игровом сегменте, предоставляя доступ к широкому выбору игр в Google Play, хотя привязать голосовой помощник Google телефона или телевизора к консоли нельзя. Таким образом эксперты настаивают, что обе консоли достойны внимания, но лучшую следует выбирать, исходя из собственных предпочтений.