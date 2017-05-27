Facebook снова раскрыла конфиденциальную информацию пользователей

Социальную сеть не в первый раз ловят на «сливе» конфиденциальной информации. Если раньше это было спланированное действие, то сейчас Facebook случайно отправила данные пользователей третьим лицам.

Сохранность конфиденциальности информации в интернете на данный момент является одним из приоритетов пользователей, но Facebook не научились даже на собственных ошибках, когда из-за передачи данных нескольких миллионов аккаунтов для политической пропаганды другой компании началась волна удаления аккаунтов. На этот раз пострадали 3% разработчиков, которые используют в своих приложениях Facebook Analytics. Цифра может показаться очень маленькой, но даже это наносит сильный удар по уже испорченной репутации компании.

Доступ к этим отчётам имеют разработчики, администраторы и аналитики. Facebook случайно отправила информацию так называемым «тестерам», которые не должны были видеть статистику, ведь эти люди не являются персоналом компании и могут использовать предоставляемые цифры во вред разработчикам. Facebook снова принесла свои извинения, но разработчики все равно остались недовольны, ведь на устранения ошибки ушло дня дня, за которые могло произойти непоправимое. Компания уверяет, что конфиденциальная информация пользователей и их личные данные никак не пострадали.