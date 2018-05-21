Из-за американских санкций в ZTE не работает туалет

Работники в социальных сетях жалуются, что руководство компании не может починить сломанный унитаз по причине нехватки комплектующих из-за санкций правительства США.

Сотрудник компании анонимно загрузил в китайскую социальную сеть Weibo фотографию неработающего писсуара и записки, адресованной всем посетителям. В обращении сказано, что для починки туалетного оборудования требуются комплектующие детали марки American Standard, которая является американской компанией и не имеет права сотрудничать с представителями ZTE. «Мы сожалеем за все предоставленные неудобства, но компания ничего не может сделать по причине санкций американского правительство», - гласит объявление.

Ранее такое решение вынесло Министерство торговли США. Запрет на экспорт усложнил работу компании, ведь их производство было тесно связано с американскими производителями. Неизвестно, является ли эта курьёзная ситуация подлинной или это снова попытка ZTE вызвать жалость и надавить на правительство США.