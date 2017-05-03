«Бабочка» на ремонте: Apple бесплатно решит проблемы с клавиатурой MacBook

Официальный сайт Apple опубликовал список моделей MacBook и MacBook Pro, выпущенных в 2015-2017 годах, которые можно отдать на ремонт в сервисные центры компании.

Многочисленные претензии владельцев ноутбуков заставили Apple признать свои недоработки в клавиатуре с механизмом «бабочка». Пользователи и ранее жаловались на регулярное залипание клавиш и другие сбои в работе. Но после модернизации клавиатуры компания пообещала, что подобных неудобств больше не возникнет.

Однако, проблемы в работе «бабочки» не прекратились. Пытаясь справиться с ситуацией, Apple стала давать советы по части самостоятельного ремонта клавиатуры путем продувания. Это тоже не принесло результаты. После этого компания решила, что репутация дороже денег и опубликовала список десятка моделей, подлежащих бесплатному ремонту. Специалисты компании определят: в каких случаях потребуется полная замена клавиатуры, а каких просто заменят несколько клавиш.