На Windows 10 обновили приложение Microsoft News

Сейчас воспользоваться им могут только инсайдеры, которые заходят на быстрый канал обновлений.

Недавно Microsoft сделала объявление о том, что известный сервис MSN News будет переименован в Microsoft News. Перемены коснулись не только названия, но и выпуска переработанного приложения для Android и iOS. После этого разработчики начали тестировать программу для гаджетов с ОС Windows 10.

Приложение впечатляет как названием, так и рядом иных интересных особенностей. Например, акриловой структурой на боковой панели, анимированным экраном запуска, а также ссылкой, позволяющей загружать мобильную версию приложения. Доступ к обновлению Microsoft News все пользователи получат в течение ближайших месяцев.