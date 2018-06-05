Специалисты объяснили, как легко создать свои Memoji на iOS 12

Обновление ОС на iPhone X принесет изменения в работу популярного Animoji. Эксперты объяснили, как создать анимированные стикеры с эмоциями пользователя на iOS 12.

Стало известно, что воспользоваться Memoji теперь можно только с помощью приложения iMessage, где стикеры добавляются, как и на предыдущей версии. Необходимо нажать значок Animoji, дойти до конца предложенной ленты, где будет значок с командой «новый Memoji». После того, как пользователь сделает сэлфи, ему будут доступны шаблоны, по которым он сможет перевоплотить свою фотографию. Например, можно выбрать цвет кожи – от простого ретуширования до экзотических оттенков. Доступны функции замены прически, цвета глаз, формы других черт.

Если же пользователь решит записать короткое видео, то будет легко создан уникальный анимированный стикер, передающий эмоции и черты владельца iPhone. Перед созданием 30-секундного ролика необходимо выбрать персонажа, образ которого будет копироваться. Полученный результат можно просмотреть перед отправкой, а также добавить в галерею стикеров.