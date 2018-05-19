Google Maps будет предоставлять данные о дорожных происшествиях из приложения Waze

Навигационное приложение Waze предоставляет данные об инцидентах на дорогах на протяжении 5 лет. Через него пользователи сообщают о ДТП, неисправности светофоров и даже полицейских машинах.

Несмотря на то, что Google Maps является достаточно удобным сервисом, владельцы машин отдают свои предпочтения Waze. Данное приложение предоставляет больше информации именно о том, что происходит на автомобильных дорогах. А вот пешеходы и велосипедисты предпочитают Google Maps, ведь сервис предоставляет более точную информацию о маршрутах и общественном транспорте. Кроме этого, многие пользователи Waze жалуются на то, что приложение сильно отражается на заряде батареи и плохо работает при слабом подключении к Интернету.

Компания Google планирует расширить функционал своих сервисов для Android уже в следующем крупном обновлении. Ранее конкуренцию Waze составило приложение Google Area 120, предоставляющее данные о метро в Нью-Йорке, включавшее в себя возможность сообщать о происшествиях и задержках транспорта. Активное использование сервиса стало причиной того, что разработчики задумались о том, что одного Waze пользователям недостаточно.