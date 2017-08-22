Xiaomi Mi A1 получит обновление ОС, которое удаляет историю сообщений

Уведомление о сомнительном обновлении Android получили многие владельцы Xiaomi Mi A1, сообщая вскоре, что программа вносит непоправимые коррективы в работу гаджета.

Обновление Android 8.0 Oreo до версии 8.1 стало доступным только в июне вместе с обновлённой программой безопасности смартфонов. Как рассказывают владельцы смартфона Xiaomi Mi A1 на форумах, в тексте сообщения об обновлении по неизвестной причине слова «Android 8.1 Oreo» не упоминаются совсем.

Рискнувшие обновить систему позднее рассказали, что качество звука смартфона заметно улучшилось. Также стала доступна автоматическая адаптация фона интерфейса под обои главного экрана. Самым интересным «нововведением» стала очистка истории сообщений в смартфоне, которую невозможно восстановить. Компания Xiaomi не прокомментировала эту ошибку в своих девайсах, потому неизвестно, станут ли её исправлять. Эксперты советуют перед обновлением ОС установиться на смартфон приложение для копирования и восстановления сообщений.