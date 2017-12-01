Meizu 16 получил сертификацию 3C

На сайте сертификации был замечен телефон с номером модели M881Q. Учитывая, что номер Meizu 15 – M881Q, инсайдеры сделали выводы, что M882Q – его преемник.

Правда, в сертификации почти не описаны никакие характеристики, кроме отдельных элементов поддержки. По словам генерального директора Meizu, у Meizu 16 будет процессор Snapdragon 845 и сканер отпечатков пальцев. Соотношение сторон корпуса – 18: 9. Есть предположение, что Meizu 16 получит две задние камеры.

Оперативная память составит 8 гигабайт, а основная – 256. Эти данные инсайдерские, потому будут ли они правдивы, не известно. Запуск смартфона пройдёт в августе, и именно поэтому, как утверждают эксперты, было очень важно пройти сертифицирование вида 3C.