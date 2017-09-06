Эксперты сравнили модели смартфонов iPhone X Plus и iPhone 9

Зарубежные эксперты в новом видео сравнили модель нового смартфона iPhone 9 с юбилейным гаджетом iPhone X Plus. Видеоролик появился на видеохостинге YouTube.

Специалисты показали на видео модель смартфона iPhone 9, который официально презентован будет только осенью текущего года. Эскиз создали на основании слухов в Сети о том, каким будет новый смартфон от корпорации Apple.

Автор видеоролика утверждает, что скорее всего устройство получит название iPhone 9, поскольку в прошлом году разработчики Apple пропустили девятую версию, выпустив iPhone 8 и сразу же iPhone X. Также специалисты засветили чехлы, которые уже заранее были разработаны на iPhone 9.