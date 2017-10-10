«Вдохновение и ничего больше»: WhatsApp создал каналы, как в Telegram

По некоторым данным, части пользователям WhatsApp такая функция доступна уже не первый день, однако раньше она была без дополнительных настроек.

Главная проблема и отличие каналов этого мессенджера от Telegram заключается в неумении скрывать телефонный номер, привязанный к каналу. Этот недостаток критики заимствования назвали слишком существенным, подчеркнув, что раз уж так захотелось что-то взять, то можно было улучшить это и действительно интересно дополнить.

В Сети не первый раз замечают – разработчики Facebook, под контролем которых находятся Instagram и WhatsApp, слишком уж часто «вдохновляются» чужим. Больше всего от этого страдают более оригинальные сервисы – Snapchat и Telegram.

На этот раз дело коснулось создания аналогичных каналов с применением рассылок. Реакция разработчиков Telegram на сложившуюся ситуацию пока не известна.