Тим Кук признался, как избавился от своей зависимости

Руководитель американского «яблочного» бренда Тим Кук и не подозревал, насколько он болен. Избавиться от зависимости ему помогает трекер активности.

Глава Apple акцентировал внимание на том, что он никогда не обращал внимание, как его смартфон отнимает всю его жизнь. Тим Кук не мог уже с ним расставаться, однако сам никогда не ставил перед собой цели лишить людей реальной жизни, заменив их на виртуальных помощников от Apple. «Яблочный» бренд в свою очередь выпускает множество полезных гаджетов, и один из них помог известному разработчику лишиться зависимости. По словам Кука, трекер активности – это некий функционал, расширяющий возможности родительского контроля. При этом, можно самостоятельно устанавливать промежуток времени, когда смартфон, планшет или же ноутбук будет включён.

Специалисты рекомендуют проводить за гаджетами не более 2 часов в сутки, но американцы в среднем уделяют им свыше 3,5 часов каждый день, и ежегодно данная проблема только усугубляется. Кук уверяет, что следить за своей активности как в социальных сетях, так и в приложениях на девайсах очень полезно, и в новых версиях iOS данный функционал уже реализован. Android P стоит на очереди, но пока не анонсировал проект как нечто новое на рынке ПО.