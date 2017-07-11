Эксперты сравнили камеры iPhone X и OnePlus 6

У каждого из смартфонов оказались свои преимущества и недостатки, и лучшего удалось определить только по меньшему количеству последних.

OnePlus 6 часто характеризуется разными экспертами, как «убийца флагманов». У него достаточно неплохое качество, пользователи на его работу не жалуются, и цена приемлемая, в сравнении с дорогими гаджетами – только 529 долларов. Именно потому его выбрали для сравнения с самым популярным флагманом – iPhone X. Камеры обоих смартфонов изучались потому, что ранее на эту характеристику в них мало обращали внимания.

У каждого из гаджетов две основные камеры. В OnePlus 6 добавили объектив на 16 мегапикселей, чтобы захватывать изображение, и 20 мегапикселей – улучшать снимки. IPhone X по мегапикселям камеры меньше – только по 12, однако с различием фокусного расстояния.

Съёмка роликов в 4К лучше именно у него, поскольку детализация чётче и цвета. OnePlus 6 здесь проигрывает из-за экспозиции и затемнения кадров. Эксперты отмечают, что если бы китайский смартфон произвёл коррекцию цветового баланса и настроил резкость картинки, он бы выиграл у iPhone X.