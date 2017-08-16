В Сети появились реальные снимки UMIDIGI One и One Pro

Новые модели отличаются улучшенными версиями Twilight и Carbon Fiber, представленными в серии Z2.

Кроме реальных фото, появилась информация об официальных спецификациях. Известно, что у смартфонов высокая прочность, а дисплей занимает около 90 % пространства. В настоящее время компания UMIDIGI готовит свой лучший телефон – Z2 Pro. Однако одновременно китайские разработчики стремятся получить звание техно-пионеров. В связи с этим был анонс новых моделей One и One Pro, фото которых опубликовали в Сети.

Оба смартфона обладают двойной камерой на 12 и 5 мегапикселей, а также стереофонической звуковой системой на два динамика и сканеров отпечатков пальцев. Есть поддержка быстрой зарядки и беспроводная оплата для Android с NFC, подобно Z2. Некоторые эксперты критикуют смартфоны за такое количество совпадений с Z2, отмечая, что их наличие может не позволить UMIDIGI действительно занять лидерские позиции.