Apple собирается запустить iPad Pro 3 в ближайшее время

Евразийская экономическая комиссия опубликовала сведения о сертификации нового продукта от Apple. Эксперты уверены, что iPad Pro 3 скоро появится на полках магазинов.

Есть не так много новостей о дате выпуска iPad Pro 3, однако эксперты уверены, что Apple анонсирует продукт в ближайшее время, а на полках магазинов новый планшет появится через несколько месяцев. В данных сертификации нет названия планшета. Фактически, все пять моделей с номерами A1876, A1934, A1979, A2013 и A2014 были сертифицированы. Скорее всего, это варианты одного и того же устройства, но даже это не точно, поскольку вся информация показывает, что новые планшеты Apple будут запущены с iOS 11.

Решение запустить новую продукцию на более странном программном обеспечении кажется нелогичным, ведь iOS 12 была выпущена ещё до старта производства новых iPad. Эксперты предполагают, что Apple собирается анонсировать iPad Pro 3 в сентябре вместе с iPhone XI, в таком случае сроки сертификации являются более продуманными.