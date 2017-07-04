Эксперты рассказали, как сделать сканер отпечатков пальцев полезнее

Статистика гласит, что рядовое использование сканера отпечатков пальцев на смартфоне восполняет всего лишь 10% его функциональности. В то же время, сканер можно «апгрейдить», как и сам смартфон.

Ввиду своей основной функции улучшения касаются исключительно отпечатков. Так, для большей эффективности и удобства iOS предлагает функцию, благодаря которой можно разблокировать телефон при помощи отпечатков разных пальцев. Владельцы «яблочных» гаджетов предпочитают сканировать указательный и большой пальцы. Полезным будет внести в базу отпечатки близкого человека, которому разрешено использовать телефон владельца. Возможность будет полезна родителям, которые беспокоятся, как их чадо использует «всемогущий» смартфон.

Также владельцы устройств, обладающих сканером отпечатков, иногда жалуются, что их гаджет не всегда с первого раза реагирует на палец. Портал CNET предлагает решение этой проблемы: нужно просто сделать несколько сканов отпечатка. В первую очередь, необходимо просканировать исключительно чистый палец, например, после душа.