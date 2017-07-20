Предзаказ нового смартфона от HTC стал возможен только для подписчиков Amazon Prime

Компания HTC огласила дату выхода нового смартфона HTC Desire 12. Это произойдёт 14 июля. Однако пользователей подписки Amazon Prime ждал весьма неожиданный и приятный сюрприз.

Именно премиум-пользователи смогут воспользоваться эксклюзивным предзаказом, который совсем не характерен для такого мирового гиганта, как Amazon. Также обрадовать покупателя может и тот факт, что при наличии подписки гарантируется бесплатная доставка. На данном этапе годовая подписка на Amazon Prime обойдётся покупателю в 105 долларов, а сам смартфон доступен за 198 долларов.

Новая модель оснащена 5,5-дюймовым экраном. Разрешение экрана составляет 1440х720 пикселей. В основе лежит SoC MediaTek 6739. Объёмы памяти стандартны: 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной, с возможностью расширения картой памяти до 400 ГБ. Недостаток заключается в том, что слот гибридный и за счёт карты памяти пользователь будет “лишён” одной SIM-карты. Оснащён HTC Desire 12 одинарной 13-мегапиксельной камерой на тыльной стороне и 5-мегапиксельной на лицевой. Работать новинка будет под управлением OC Android Oreo 8.0.