Motorola показала исходный код ядра прошивки Moto X4 на Android 8.1 Oreo

Теперь разработчики смогут приступить к написанию приложений для обновлённой операционной системы Moto X4.

7 июля американская компания Motorola показала разработчикам исходный код ядра прошивки новой обновлённой операционной системы Moto X4. С его помощью специалисты могут изменить основные графические элементы и интерфейс, а также создать или оптимизировать существующие приложения на базе Android 8.1 Oreo. В прошлом месяце Motorola выпустила исходный код ядра Android 8.0 Oreo для прошивки Moto G6 и Moto G6 Plus. Исходный код Moto G6 Play Android 8.0 был опубликован в мае.

Moto X4 был выпущен в октябре прошлого года и доступен на сайтах официальных дилеров за 349,99 долларов США. В отличие от большинства телефонов Motorola, X4 имеет рейтинг IP-сертификации IP68, который позволяет погружаться на полтора метра под воду на полчаса и избегать повреждений. Смартфон оснащён двойной основной камерой, в которую интегрирован личный помощник Amazon Alexa. Специально для Project Fi операционная система Moto X4 была обновлена до Android 8.1 в мае.