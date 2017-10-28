Специалисты составили ТОП-3 лучших чехлов для Nokia 2

Эксперты смогли составить ТОП-3 лучших чехлов для владельцев новой Nokia 2.

Feitenn Nokia 2 wallet case – отличный чехол-книжка, который отличается не только качеством и стильным дизайном, но ещё и своей функциональностью. Чехол обеспечивает не только защиту устройству, но и может быть использован в качестве кошелька. Предусмотрено 3 отделения: два под кредитные карточки, а оставшееся - под наличные. Станет отличным выбором для ценителей качества и простоты.

Специалисты отметили, что KuGi SS станет также отличным дополнением для вашего смартфона. Выполнен чехол из полиуретана с кожаными вставками, из-за которых гаджет надёжно лежит в руке и тактильно приятен. Для покупки доступны: коричневый, белый, оранжевый и синий цвета.

Для любителей максимальной защищённость эксперты советуют обратить внимание на Linkertech dual layer. Внешняя часть чехла сделана из крайне жёсткого пластика, а внутренняя представлена полиуретаном. Из-за максимальной защищённости покупателю придётся забыть о компактности и практичности. Также чехол сможет защитить смартфон и от капель воды.