Эксперт объяснил, почему в App Store так много приложение «по подписке»

Многие владельцы гаджетов Apple недоумевают: зачем покупать подписку на приложение, если его можно купить раз или скачать бесплатную альтернативу. Но ведь таких приложений становится всё больше.

А причиной тому – денежный стимул разработчиков. На самом деле, сколько бы раз приложение в App Store не купили «единожды», это не гарантирует его дальнейшее развитие и существование. В памяти некоторых «яблокофилов» свежо воспоминание, когда приложения, которые предлагали одноразовую покупку, перестали работать на iOS 11, потому что просто не были оптимизированы.

А отсутствие оптимизации обеспечило отсутствие мотивации у разработчиков. Крупные компании, которые предлагают своим пользователям только подписку в App Store, такой проблемы не испытывают. Из отчёта Apple стало известно, что прибыль от подписок выросла на 95% за год. Потому разработчики и заинтересованы в продвижении приложений на основе «подписок», что почти гарантированно будет приносить им доход для развития.