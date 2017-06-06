Эксперты рассказали, как ускорить работу Windows 10

Опытные эксперты рассказали основные секреты, которые помогут пользователям ускорить и улучшить работу Windows 10.

По словам специалистов, в первую очередь стоит немного упростить сам интерфейс и убрать все второстепенные функции. Далее программисты советуют временно отключить все визуальные эффекты, которые не понадобятся в работе с компьютером. Эффективным способом для разгрузки Windows 10 является отключение всех уведомлений.

Далее следует почистить диски от ненужных программ и файлов. Также стоит убрать ненужные документы из автозагрузок. Последним этапом является полная проверка компьютера на наличие вирусов, которые также могут замедлять Windows 10.