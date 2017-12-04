Эксперт: iPhone X можно погружать под воду без специального чехла

Эксперт по технологиям и популярный блогер Фредерик Ван Стридонк на своем канале решил провести эксперимент и доказать, что iPhone X можно погружать под воду без специального чехла. На удивление поклонников, у блогера все получилось.

Фредерик Ван Стридонк сообщил, что регулярно погружал свой новый смартфон iPhone X от компании Apple под воду. При этом делал он это без каких-либо специальных средств и дорогостоящих фирменных аксессуаров, которые призваны защитить механизм гаджета от попадания воды.

Блогер утверждает, что смартфон iPhone X отлично справляется без защиты, если на короткое время и на небольшую глубину его окунуть в воду. При этом Фредерик не призывает пользователей надолго оставлять мобильное устройство под водой.