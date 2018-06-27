Valimail не позволит хакерам выдать себя за владельца аккаунта электронной почты

Функционал станет доступен пользователям не позже сентября.

Разработка Valimail состоит в защите от поддельных входящих электронных писем – те, которые поступают из похожих доменов и те, где входящий адрес похож на знакомого пользователя. Функционал является полностью автоматизированным, по словам основателя компании Александра Гарсия-Тобара. Он именуется Valimail Defend, а помочь, как предполагают специалисты, может в крупных компаниях. В случае шпионажа, если конкурент подкупил помощника главы фирмы, тот способен попытаться взломать почту босса ради получения некоторой конфиденциальной информации.

Специальная защита от Valimail не позволит этого сделать. Разработчики заявляют, что владелец аккаунта может быть спокоен – уровень эффективности очень высокий, и хакеры не смогут его преодолеть. Однако пока защита электронной почты хорошо только в заявлениях представителей компании, а как она действительно себя покажет, пользователи узнают осенью.