Эксперты составили ТОП-10 лучших камер с обзором 360 градусов

Несмотря на то, что технология довольно новая, все больше людей заинтересованы в ней. Производители стараются соответствовать духу времени и выпускают все более технологичные новинки.

Эксперты составили ТОП-10 панорамных камер и открывают список наиболее дорогостоящие модели. GoPro Fusion – водонепроницаемая 5,2 К камера, однако она очень неудобна в транспортировке. Ricoh Theta V снимает в 4К и приятно удивит пользователей чёткостью картинки. Kodak PixPro SP360 4K очень прочная и имеет хорошую батарею, но снимает с обзором 235 градусов. Довольно тяжёлая камера Garmin VIRB 360 позволяет снимать видео с расширением 5,7К.

Detu Twin не может похвастаться отличным качеством съёмки и хорошей батареей, однако обладает стандартным триподом. Преимуществом Samsung Gear 360 (2017) является работа с iOS, однако даже симпатичный эргономичный дизайн не спасёт от плохого качества съёмки. Yi 360 VR хорошо передаёт цвета и отлично справляется со съёмкой в 360 градусов, однако не является водонепроницаемой. С Insta360 One могут работать только пользователи iOS, однако эта камера обладает уникальными видеорежимами. 360fly 4K портит изображение по краям и является довольно тяжёлой, однако она лёгкая в использовании. Бюджетная камера LG 360 Cam (LGR105) – не лучший выбор для тех, кому важно качество звука на записи.