Эксперты рассказали, как справиться с неполадками в LG G7 ThinQ

Чаще всего пользователи жалуются на подсветку экрана – происходит просачивание света в щелях между дисплеем и корпусом.

Проблема является заводской, так что следует побывать в сервисном центре LG, чтобы заменить или отремонтировать телефон. Кроме того, не виден процент зарядки в уведомлениях. Эта неполадка устраняется при сбросе настройки до заводской, с резервным копированием информации. Чтобы исправить чересчур затемняющую дисплей автоматическую яркость, следует, по мнению экспертов, поставить в меню пункт «тёмная тема», и переключить яркость на максимально низкое деление.

Так, как рассказали специалисты, пользователь не будет испытывать неудобств при просмотре чего-то на LG G7 ThinQ. Если камера снимает с задержкой, то лучше фотографировать в режиме HDR, хотя качество может и обрадовать. Однако, как отмечают эксперты, смартфон является бюджетным, потому от него сложно ожидать идеальной работы. Однако среди дешёвых гаджетов его качество ещё относительно высокое.