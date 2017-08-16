Apple больше нельзя назвать инновационной компанией, уверены эксперты

Компания является одним из крупнейших поставщиков продукции на технологический рынок. Получая огромную прибыль, она, в отличие от своих конкурентов, крайне скупо тратится в инновационное развитие.

Тони Сакконаги, эксперт компании Bernstein Research, в своем отчете указывает, что Apple больше нельзя назвать новаторами. Он утверждает, что при таких недостаточных инвестициях в разработку новшеств сложно рассчитывать на прогресс. Подсчитано: только за минувший год «яблочники» пустили на новые разработки 12 миллиардов долларов, что больше, чем все средства, потраченные Apple на инновации с 1998 по 2011 годы. Но и этого оказывается мало, считает специалист.

Сакконаги в качестве примера приводит другие компании, которое инвестируют на создание новых разработок до 25% годовой прибыли, в то время как Apple всего лишь 2%. Пытаясь как-то оправдаться от обвинений в инертности, фирма занялась разработками «умных» очков и беспилотных автомобилей. Как уверяет руководство «яблочной» компании, очки появятся на прилавках в 2020 году.