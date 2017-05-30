В Сети опубликовали снимки эксклюзивного Honor Note 10 Rolls Royce

Ни для кого не секрет, что компания Huawei умеет удивлять пользователей качеством смартфонов. Новинка Honor Note 10 будет интересна как минимум за счёт нестандартного дизайна.

В Сети опубликовали снимки, на которых видно, что помимо обычной флагманской версии Note 10, выйдет ещё и эксклюзивная. Модификация получит жизнь благодаря коллаборации всемирно известных компаний Rolls Royce и Huawei.

Можем вспомнить и то, что мир уже имеет некое представление о том, какие же могут быть отличия между смартфонами. Тому виной лимитированный Porsche Design, который смог занять определённое место на рынке пару лет назад.

Точные характеристики смартфона всё ещё не были представлены, однако пользователи считают, что базироваться устройство будет на SoC Kirin 970, а также получит изогнутый SUPER AMOLED дисплей.