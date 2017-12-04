В сеть утекли фотографии оригинальной упаковки Xiaomi Mi Max 3

С помощью простых фотографий коробки экспертам удалось выяснить все технические характеристики нового смартфона.

19 июля Xiaomi Mi Max 3 покажут на официальной презентации, а пока экспертам стоит только угадывать, какой будет начинка смартфона по фотографиями оригинальной коробки. Неизвестный сделал несколько снимков упаковки, которые утекли в Сети за несколько дней до официального показа. Китайская компания решила сделать коробку для девайса в минималистичных тонах и остановилась на однотонном белом. На передней стороне красуется название модели Max 3, выведенное золотом краской, а в правом верхнем углу разместился логотип компании Xiaomi. Смартфон можно будет приобрести в двух цветах – чёрном и золотом.

Благодаря тому, что неизвестный сфотографировал упаковку с двух сторон, специалистам удалось выяснить некоторые подробности технического оснащения смартфона. 6,9-дюймовый гаджет с IPS экраном и расширением FHD+ обладает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. На задней панели разместились двойная камера с основным объективом на 12 МП и дополнительным на 5 МП. Стандартная модель будет работать на процессоре Snapdragon 636/632, а версия Pro – на Snapdragon 710. Смартфон обладает батареей ёмкостью 5500 мАч с функцией быстрой зарядки Quick Charge 3.0.