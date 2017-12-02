Современный смартфон не обойдется без камер трех видов, считают эксперты

Эксперты решили осветить новейшие мировые тренды, касающиеся камер смартфонов, а также рассказали о морально устаревших объективах.

В качестве примера они взяли Huawei P20 Pro. Смартфоны с монохромным объективом теперь нечасто можно встретить на прилавках магазинов. Они растеряли свое былое лидерство и спрос на такую продукцию невелик. Прорывные технологии позволили выпускать изделия, которые демонстрируют завидную производительность и без использования монохромного сенсора.

Технология Quad Bayer, которой оснащен Huawei P20 Pro, позволяет производить замечательную ночную съемку практически без использования монохромного сенсора. Также эксперты уверили, что огромной популярностью пользуются объективы с мультизумом, позволяющим снимку сохранять идеальное качество. Специалисты уверены, что хороший современный смартфон не может обходиться без трех видов объективов: основной камеры с возможностью снимать при плохом освещении, широкоугольным и оснащенным длинным фокусным расстоянием.